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Роман Шрайк
Роман Шрайк

Украинский блогер, основатель site.ua.


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Богдан проиграл сражение за уши Зеленского и был вышвырнут на мороз

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Все же посмотрел интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону.

Там есть шуточки в стиле "Коля Тищенко – самый умный", куча спорных утверждений, много интересных подробностей про два периода "зеленой власти", но в принципе, главное, что он говорит, говорили оппозиционно настроенные к Зеленскому люди еще год-полтора назад.

Государством пытается управлять человек, не имеющий ни малейшего понятия о государственном управлении, с минимальными знаниями за пределами профессиональной деятельности в "Квартале", и не желающий ничему особо учиться. Более того, окруживший себя такими же некомпетентными людьми, которых Богдан еще и подозревает в коррупции и предательстве. Причем Зеленский эту коррупцию уже старается не замечать.

Зато период своего руководства Офисом президента Богдан описывает радужно, расхваливая и Кабмин Гончарука, и свое управление фракцией "Слуги народа". Он утверждает, что строил жесткую президентскую вертикаль (и плевать, что в Конституции написано совсем другое), разве что не удалось осенью 2019-го провести местные выборы, после которых еще бы и все мэры стали выдвиженцами от "слуг".

Но Богдан проиграл сражение за уши президента и был вышвырнут на мороз. Теперь все идет не так и не туда, всех проевропейских людей выбрасывают из власти, в бюджете дырища и т.д. Проблема в окружении Зеленского, создавшем "теплую ванну", ставшую "бетонным склепом".

Учитывая, что в окружении президента произошла только одна замена – Богдана на Ермака, ясно, куда летят все стрелы.

Нынешнюю ситуацию на всех фронтах Богдан считает катастрофической и исправить ее нельзя. Разве что вместо жесткого штопора удастся сравнительно плавно взрыть носом землю.

Спецоперация с вагнеровцами, по утверждению Богдана, была, кто-то ее куда-то слил, "узнаете в свое время".

Зеленский может уйти досрочно, но только победителем – или закончив войну (что невозможно), или подняв экономику (тоже уже невозможно), или же проведя конституционную реформу, лишающую президента почти всех полномочий.

Но, мол, может Зеленский доиграться и до Майдана. Но тогда мы потеряем еще часть территории.

Тем не менее, о своей поддержке Зеленского Богдан не жалеет, было весело, испытывал экстаз от побед, а при Порошенко было бы еще хуже.

Итого. Андрей Богдан вполне убедительно обрисовал, что сейчас мы накануне большой задницы. Но светлым периодом его руководства Офисом президента я как-то не проникся.

И вообще, если вся конструкция власти зависит от одного человека, что-то вдувающего в уши президента, то это не конструкция, а дерьмо.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Владимир Зеленский, Роман Шрайк, власть, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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