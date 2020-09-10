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Богдан рассказал, почему Зеленский полетел в Оман

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что видел основания для возвращения президента Владимира Зеленского из Омана государственным самолетом.

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Зеленский был в Омане в январе 2020 года
Зеленский был в Омане в январе 2020 года
Фото: president.gov.ua

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что президент Владимир Зеленский в январе летал в Оман, так как хотел отдохнуть.

"Что это на самом деле было? Человек половину своей жизни провел за рубежом. Для него физиологически было больно находиться вот здесь. Плюс, понимаешь, это [была] свободная профессия. Когда ты едешь, куда хочешь, делаешь, что хочешь, говоришь, что хочешь... А тут правила, правила, правила... Просто он устал. Он захотел на море. Я это так вижу", – сказал Богдан.

На замечание, что поездку Зеленского сравнивали с тайным путешествием пятого президента Украины Петра Порошенко на Мальдивы, Богдан ответил: "Смотри, там нет хорошего решения. Надо было не ехать в Оман. Ни при каких...".

Бывший глава ОПУ также рассказал, что настаивал, чтобы за Зеленским в Оман прилетел государственный самолет.

"Да, я настаивал: "Давай пришлем наш государственный самолет. И хотя бы возвращение твое не будет трагичным. Есть все основания для возвращения президента в страну государственным украинским самолетом. Никак это не может обсуждаться". Но мне так кажется, что мы не пропускаем грабли. Вот если мы пропустили грабли и каким-то боковым зрением замечаем, что "вот там остались свежие" – мы обязательно вернемся и их используем", – сказал он.

5 января издание "Страна" написало, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В Офисе президента Украины подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

5–6 января в ОПУ проинформировали, что в Омане Зеленский встретился с министром иностранных дел страны Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Судя по опубликованным ОПУ фотографиям, в поездке Зеленского сопровождал Андрей Ермак, который тогда был помощником президента, а сейчас – глава ОПУ.

Зеленский прервал визит в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

В феврале в ОПУ признали, что поездка президента в Оман не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета. В Управлении госохраны сообщили, что на командировку сотрудникам УГО, которые сопровождали президента и его семью в Оман, выделили 74,3 тыс. грн. В апреле в Офисе президента проинформировали, что поездку в Оман оплатила его жена Елена.

Зеленский заявлял, что не хотел использовать государственный самолет для этой поездки.

"Я понял, что, как порядочный и честный человек, не буду пользоваться государственным самолетом, чтобы полететь даже на встречу с тем человеком, который сегодня руководит Оманом", – утверждал Зеленский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Теги: Владимир Зеленский, Оман, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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