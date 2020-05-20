Зеленский о поездке в Оман: Я понял, что, как порядочный человек, не буду использовать государственный самолет

По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед поездкой в Оман он понял, что не сможет встретиться с руководителем страны, поэтому полетел как частное лицо к семье.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в январе в Омане он присоединился к семье, которая отправилась отдыхать. Об этом он рассказал 20 мая на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У меня есть семья. Живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых... Я не могу быть на пляже, поэтому полетел к своей семье. Моя семья проплатила номер в отеле. Я прилетел. Я там был, кажется, три ночи, трое суток – что-то такое. Потом, к сожалению, была трагедия (крушение в Иране самолета "Международных авиалиний Украины". – "ГОРДОН"), и я вернулся в Украину достаточно быстро, насколько смог", – объяснил глава государства.

По его словам, у него был план международных встреч с представителями разных стран, в том числе на востоке. Президент отметил, что понял, что с султаном Омана он встретиться не сможет (Кабус бин Саид умер 11 января) и у него могут быть только частные встречи.

"Я понял, что, как порядочный и честный человек, не буду пользоваться государственным самолетом, чтобы полететь даже на встречу с тем человеком, который сегодня руководит Оманом. И про наши планы на будущее, про назначение посла, про инвестиции, про размер инвестиций из Омана в Украину, и про наши отношения", – утверждает Зеленский.

Он подчеркнул, что полетел в Оман не как "Петр Инкогнито", а как Владимир Зеленский.

"Я не должен, мне кажется, о частной поездке говорить. Я не брал с собой свой офис, не брал своих помощников, я не брал министра иностранных дел. Полетел. Ну, встретился. Я думаю, провели очень важные вещи. Этот человек сейчас – глава страны Оман. Поэтому вел себя как нормальный человек. В этом и разница", – заявил глава Украинского государства.

Зеленский назвал "хайпом" происходящее вокруг истории с его поездкой в Оман.

5 января издание "Страна" написало, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В Офисе президента Украины (ОПУ) подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

5–6 января в ОПУ проинформировали, что в Омане Зеленский встретился с министром иностранных дел страны Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Судя по опубликованным ОПУ фотографиям, в поездке Зеленского сопровождал Андрей Ермак, который тогда был помощником президента, а сейчас глава ОПУ.

Зеленский прервал визит в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

В феврале в ОПУ признали, что поездка президента в Оман не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета.

В Управлении госохраны сообщили, что на командировку сотрудникам УГО, которые сопровождали президента и его семью в Оман, выделили 74,3 тыс. грн.

В апреле в Офисе президента проинформировали, что поездку в Оман оплатила его жена Елена.