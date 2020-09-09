ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Богдан: Знаю, что последние три месяца активно занимаются вопросом снятия Авакова

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков – "последний, кто самостоятельно и четко фиксирует свою позицию". По мнению Богдана, весь Кабмин могут отправить в отставку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Аваков занимает пост главы МВД с 2014 года
Аваков занимает пост главы МВД с 2014 года
Фото: МВС України / Facebook

Последние несколько месяцев власти занимаются вопросом отправки в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, утверждает бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан. Об этом он заявил в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

На вопрос, правда ли, что отставка Кабмина задумана с целью уволить министра внутренних дел Арсена Авакова, Богдан ответил, что не знает.

"Я не знаю, правда или неправда. Спросите у Авакова. Но я точно знаю, что последние три месяца они активно занимаются этим вопросом. То есть уже была попытка снять Авакова непосредственно в Верховной Раде, собирали они там голоса. У них не получилось. Они поняли, что не соберут. И сейчас муссируется тема Кабинета Министров", – сказал он.

По словам Богдана, из правительства увольняют людей с прозападной позицией на развитие страны.

"Аваков – это контроль улицы. Просто посмотри, кого увольняют. Это люди с прозападными взглядами на развитие страны. Последний, кто самостоятельно и четко фиксирует свою позицию, – Аваков. И Аваков – ключевое",  – сказал бывший глава ОПУ.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок.

В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Арсен Аваков, отставка, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Меладзе предстанет перед судом
Меладзе предстанет перед судом
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
"Красотка Лулу". Супруг Рики Мартина показал годовалую дочь
"Красотка Лулу". Супруг Рики Мартина показал годовалую дочь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS