В сотню самых влиятельных украинцев по версии журнала НВ вошли Зеленский, Ахметов, Порошенко, Кличко и Гордон

Президент Украины Владимир Зеленский второй год подряд возглавляет рейтинг самых влиятельных украинцев по версии журнала НВ. В топ-10 также входят бизнесмен Ринат Ахметов, глава МВД Арсен Аваков, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, бизнесмен Игорь Коломойский, пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, первый помощник президента Сергей Шефир, бизнесмен Виктор Пинчук и генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В сотне самых влиятельных также находится основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Журнал НВ 20 августа опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины, второй год подряд его возглавляет президент Владимир Зеленский.

Издание отметило, что у главы государства по-прежнему высокий рейтинг, за него, по данным соцопросов, готовы проголосовать треть избирателей, определившихся с выбором и готовых прийти на участки.

"В этом аспекте у шестого президента проблем нет. Они есть в другом: уровень доверия к нему и поддержка его действий среди украинцев уверенно ползет вниз. На сегодня 64,8% соотечественников считают, что страна развивается в неправильном направлении. Подобные данные – предвестник того, что скоро и популярность самого главы государства станет снижаться", – предполагают журналисты издания.

В десятку самых влиятельных украинцев также вошли:

Ринат Ахметов – бизнесмен, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;

Арсен Аваков – глава МВД;

Андрей Ермак – руководитель Офиса президента;

Виктор Медведчук – бизнесмен, политик, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

Игорь Коломойский – бизнесмен, совладелец финансово-промышленной группы "Приват";

совладелец финансово-промышленной группы "Приват"; Петр Порошенко – пятый президент, бизнесмен, народный депутат от "Европейской солидарности";

от "Европейской солидарности"; Сергей Шефир – первый помощник президента;

Виктор Пинчук – бизнесмен, основатель инвестиционно-консалтинговой группы компаний EastOne Group;

Ирина Венедиктова – генеральный прокурор.

Премьер-министр Денис Шмыгаль занимает в рейтинге 11-е место, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – 12-е, мэр Киева Виталий Кличко – 14-е. Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов не входит в топ-20 самых влиятельных украинцев по версии НВ – он на 22-м месте, сразу за ним разместились директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и первая леди Елена Зеленская.

В рейтинг также вошел основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон – он на 69-м месте (в прошлом году был на 89-м).

Замыкают сотню самых влиятельных украинские медики.

Издание отметило, что составить рейтинг редакции помогли более 60 экспертов.

В прошлом году в топ-10 входили Зеленский, тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Богдан (в этом году он в сотню не попал), Ахметов, Коломойский, Пинчук, Аваков, Шефир, Порошенко, Разумков и Медведчук. В 2018 году самым влиятельным был тогдашний президент Порошенко.