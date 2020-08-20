В сотню самых влиятельных украинцев по версии журнала НВ вошли Зеленский, Ахметов, Порошенко, Кличко и Гордон

Журнал НВ 20 августа опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины, второй год подряд его возглавляет президент Владимир Зеленский.
Издание отметило, что у главы государства по-прежнему высокий рейтинг, за него, по данным соцопросов, готовы проголосовать треть избирателей, определившихся с выбором и готовых прийти на участки.
"В этом аспекте у шестого президента проблем нет. Они есть в другом: уровень доверия к нему и поддержка его действий среди украинцев уверенно ползет вниз. На сегодня 64,8% соотечественников считают, что страна развивается в неправильном направлении. Подобные данные – предвестник того, что скоро и популярность самого главы государства станет снижаться", – предполагают журналисты издания.
В десятку самых влиятельных украинцев также вошли:
Премьер-министр Денис Шмыгаль занимает в рейтинге 11-е место, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – 12-е, мэр Киева Виталий Кличко – 14-е. Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов не входит в топ-20 самых влиятельных украинцев по версии НВ – он на 22-м месте, сразу за ним разместились директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и первая леди Елена Зеленская.
В рейтинг также вошел основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон – он на 69-м месте (в прошлом году был на 89-м).
Замыкают сотню самых влиятельных украинские медики.
Издание отметило, что составить рейтинг редакции помогли более 60 экспертов.
В прошлом году в топ-10 входили Зеленский, тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Богдан (в этом году он в сотню не попал), Ахметов, Коломойский, Пинчук, Аваков, Шефир, Порошенко, Разумков и Медведчук. В 2018 году самым влиятельным был тогдашний президент Порошенко.