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ПОЛИТИКА

В сотню самых влиятельных украинцев по версии журнала НВ вошли Зеленский, Ахметов, Порошенко, Кличко и Гордон

Президент Украины Владимир Зеленский второй год подряд возглавляет рейтинг самых влиятельных украинцев по версии журнала НВ. В топ-10 также входят бизнесмен Ринат Ахметов, глава МВД Арсен Аваков, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, бизнесмен Игорь Коломойский, пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, первый помощник президента Сергей Шефир, бизнесмен Виктор Пинчук и генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В сотне самых влиятельных также находится основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

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Зеленский остается самым влиятельным в Украине
Зеленский остается самым влиятельным в Украине
Фото: EPA

Журнал НВ 20 августа опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины, второй год подряд его возглавляет президент Владимир Зеленский. 

Издание отметило, что у главы государства по-прежнему высокий рейтинг, за него, по данным соцопросов, готовы проголосовать треть избирателей, определившихся с выбором и готовых прийти на участки. 

"В этом аспекте у шестого президента проблем нет. Они есть в другом: уровень доверия к нему и поддержка его действий среди украинцев уверенно ползет вниз. На сегодня 64,8% соотечественников считают, что страна развивается в неправильном направлении. Подобные данные – предвестник того, что скоро и популярность самого главы государства станет снижаться", – предполагают журналисты издания.

В десятку самых влиятельных украинцев также вошли:

  • Ринат Ахметов – бизнесмен, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;
  • Арсен Аваков – глава МВД;
  • Андрей Ермак – руководитель Офиса президента;
  • Виктор Медведчук – бизнесмен, политик, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • Игорь Коломойский – бизнесмен, совладелец финансово-промышленной группы "Приват";
  • Петр Порошенко – пятый президент, бизнесмен, народный депутат от "Европейской солидарности";
  • Сергей Шефир – первый помощник президента;
  • Виктор Пинчук – бизнесмен, основатель инвестиционно-консалтинговой группы компаний EastOne Group;
  • Ирина Венедиктова – генеральный прокурор.

Премьер-министр Денис Шмыгаль занимает в рейтинге 11-е место, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – 12-е, мэр Киева Виталий Кличко – 14-е. Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов не входит в топ-20 самых влиятельных украинцев по версии НВ – он на 22-м месте, сразу за ним разместились директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и первая леди Елена Зеленская. 

В рейтинг также вошел основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон – он на 69-м месте (в прошлом году был на 89-м). 

Замыкают сотню самых влиятельных украинские медики. 

Издание отметило, что составить рейтинг редакции помогли более 60 экспертов.

В прошлом году в топ-10 входили Зеленский, тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Богдан (в этом году он в сотню не попал), Ахметов, Коломойский, Пинчук, Аваков, Шефир, Порошенко, Разумков и Медведчук. В 2018 году самым влиятельным был тогдашний президент Порошенко.

Теги: СМИ, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Арсен Аваков, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Артем Сытник, медики, власть, Дмитрий Разумков, Елена Зеленская, Иван Баканов, Сергей Шефир, Денис Шмыгаль, Ирина Венедиктова, Андрей Ермак
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