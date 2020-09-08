Аваков перерос пост главы МВД, он должен быть философом – Антон Геращенко

Замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что его начальник, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен быть "свободным человеком" и в принципе может занимать любую должность.

Аваков занимает должность министра внутренних дел Украины с 2014 года Фото: depositphotos.com

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков давно перерос свою нынешнюю должность. Такое мнение 7 сентября выразил в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24" замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Арсен Борисович [Аваков] давно перерос пост министра. Это раз. Второе: незаменимых людей нет. Третье: разговоры о том, что министра внутренних дел Арсена Авакова надо сместить с должности и отправить куда-нибудь подальше, начались в день его назначения", – сказал Геращенко.

Замглавы МВД отметил, что у Авакова "не такая уж и веселая должность".

На вопрос, кем должен быть Аваков, Геращенко ответил: "Он должен быть свободным человеком, философом".

"Арсен Борисович может занимать любую должность", – подытожил Геращенко.

Аваков в 2005–2010 годах был председателем Харьковской областной государственной администрации. Он активно участвовал в протестах на Евромайдане в 2014 году. Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины при премьер-министрах Арсении Яценюке, Владимире Гройсмане, Алексее Гончаруке и Денисе Шмыгале.

В подчинении Авакова находятся Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия и Государственная миграционная служба Украины.