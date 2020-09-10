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Богдан: Как Коломойский отреагировал на мою отставку? Звонил поддержать, хотя он ее и спровоцировал

Бизнесмен Игорь Коломойский стал не основной, но косвенной причиной отставки Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины, поскольку публикация совместного фото президента Владимира Зеленского и Коломойского в кабинете главы государства вызвала резкое неприятие в обществе. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

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После Андрея Богдана Игорь Коломойский (на фото) звонил ему, чтобы поддержать
После Андрея Богдана Игорь Коломойский (на фото) звонил ему, чтобы поддержать
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Одной из причин отставки с поста главы Офиса президента Украины Андрея Богдана стала совместная фотография Владимира Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского, снятая в кабинете главы государства и выложенная в его официальных аккаунтах в соцсетях. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил сам Богдан.

"Это моя позиция – и наверное, может, моя ошибка. У меня есть позиция: в жизни надо жить честно. Когда ты честен, тебе нечего бояться ни прослушки, ни пронюшки, бл…дь. У нас большие были проблемы политические, когда мы поставили фотографию с Коломойским. Были проблемы? Да! Нам: "Ой-ой-ой! А-тю-тю!" Наверное, не надо было этого делать. Но у нас такая позиция была: мы не скрываем", – заявил Богдан.

Он подчеркнул, что встреча Зеленского и Коломойского в Офисе президента носила деловой характер и была связана с проблемами в энергетике.

"Он [Коломойский] потребитель большой электроэнергии. Ферросплавные заводы, там 70% стоимости ферросплавов – это цена электрики. Я не специалист в этом. Там был министр энергетики, был премьер-министр. Тема была исключительно бизнеса. Наверное, не надо было ставить. Надо было промолчать", – сказал Богдан. 

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10 сентября 2019 года пресс-служба президента Украины проинформировала, что Владимир Зеленский встретился с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. "В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", – было сказано в сообщении. На переговорах присутствовали Андрей Богдан, тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук и первый помощник президента Сергей Шефир. Фото: Офіс Президента / Telegram

Он добавил, что снимок вызвал негодование в обществе, при том, что, по словам Богдана, президент встречался и с другими крупными украинскими бизнесменами вроде Рината Ахметова и Виктора Пинчука .

"Так а зачем тогда врать? Но это вызвало такое негодование! Вы же всегда хотели, вы же сами говорили... Мы же честно: пришел олигарх, мы сфотографировались – и поставили фоточку. Мы и с Ринатом так делали, и с Пинчуком так делали. Мы же никогда не скрывали, правда. Мы искренне. Так а зачем нас поливать? За то, что мы правду сказали?" – отметил Богдан.

Он рассказал, что после отставки с поста руководителя Офиса президента Коломойский звонил ему, чтобы поддержать, несмотря на то, что сам в какой-то мере и спровоцировал отставку.

"Звонил ли он [Коломойский] мне, чтобы поддержать? Да. Надо отдать ему должное: он ее [отставку] спровоцировал, но... Он же меня и поддержал. По-искреннему", – сказал Богдан. 

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

В интервью Дмитрию Гордону Богдан назвал информацию о вкладе Коломойского в победу Зеленского на президентских выборах преувеличенной и подчеркнул, что бизнесмен делал ставку на Юлию Тимошенко как кандидата в президенты Украины.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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