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Богдан: Зубры мировой политики при разговоре с Зеленским просто оттаивали. Он вызывает ощущение, что это твой сын

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что глава государства Владимир Зеленский – суперпрофессиональный актер, который умеет пользоваться своей харизматичностью.

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Богдан (справа) о Зеленском: Он очень харизматичный. Он просто притягивает людей
Богдан (справа) о Зеленском: Он очень харизматичный. Он просто притягивает людей
Фото: president.gov.ua

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал главу государства Владимира Зеленского очень харизматичным человеком, который может произвести впечатление даже на самых опытных политиков с мировым именем. 

Богдан входил в избирательный штаб Зеленского на выборах 2019 года, с мая 2019-го по февраль 2020 года руководил Офисом президента.

"Он очень харизматичный. Он просто притягивает людей. Я сам наблюдал, как такие, знаешь, зубры мировой политики при разговоре с ним просто оттаивали. Он вызывает, знаешь, такое ощущение, что это… ну твой сын. Что-то такое, к чему ты не можешь быть враждебным. Это очень сильная его сторона", – убежден Богдан.

При этом, подчеркнул бывший руководитель Офиса президента, Зеленский как профессиональный актер умеет пользоваться своей харизматичностью. 

"Надо понимать, что он суперпрофессиональный актер. Суперпрофессиональный! Он может включать свою харизматичность даже с людьми, которые ему неприятны. Это очень сильная сторона Владимира Зеленского. И я хочу тебе сказать, что он умеет этой стороной пользоваться", – сказал Богдан. 

Он не смог вспомнить, в каком году познакомился с Зеленским. Сказал, что это произошло давно в офисе "одного крупного бизнесмена". Гордон уточнил, имеет ли он в виду миллиардера Игоря Коломойского. 

"Я не знаю, захочет ли этот человек сейчас (а я его адвокат в том числе) связывать свое имя [с этой историей]... Я не спрашивал... Мы общались [с Зеленским], он знал, что я адвокат. Несколько раз пересекались. Какое впечатление произвел? Ну добрый, открытый, честный", – вспомнил Богдан.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".

Следующие президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году. Зеленский не исключал, что будет баллотироваться на новый срок. 

Теги: Дмитрий Гордон, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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