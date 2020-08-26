Зеленский: Надеюсь, после окончания каденции люди не захотят плюнуть мне в лицо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытается работать так, чтобы потом "не было стыдно".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после завершения президентской каденции он сможет "спокойно ходить по улицам по всей стране". Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

"Что по-настоящему важно для меня, когда я перестану быть президентом Украины, я смогу спокойно ходить по улицам не только Киева, по и по всей стране. Лучший результат – гордость народа за меня, но даже без этого как минимум хочется, чтобы люди здоровались со мной при встрече. Я надеюсь, что им не захочется сказать мне что-то неприятное или еще хуже – я надеюсь, что люди не захотят плюнуть мне в лицо", – заявил Зеленский.

По его словам, "многие политики заканчивают свою карьеру именно так, не выходят к народу, не возвращаются в общество из-за того, как они вели свою политику".

Зеленский добавил, что пытается работать так, "чтобы мне не было стыдно". "Все, что я делаю – я делаю, чтобы мои дети меня не стыдились, и самое главное – чтобы моим родителям не было стыдно за меня. Это для меня самое главное", – добавил он.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за тогдашнего президента Петра Порошенко – 24,45%.

До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".

Следующие президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году. Будет ли в них участвовать Зеленский, пока неизвестно.