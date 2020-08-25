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Зеленский: Я не боюсь прямого диалога с Путиным

Если переговоры с президентом России Владимиром Путиным будут способствовать прекращению войны на Донбассе, их нужно вести, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский считает, что с Путиным нужно вести диалог по Донбассу
Зеленский считает, что с Путиным нужно вести диалог по Донбассу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews, вышедшем 25 августа, заявил о прямом общении с президентом России Владимиром Путиным, которое происходит, когда это "необходимо". По словам Зеленского, последний такой разговор состоялся перед введением режима тишины на Донбассе.

Зеленский отметил, что соблюдение перемирия в течение месяца доказывает результативность такого президентского общения.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога – не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо, не будет и мирного результата. Я в этом убежден", – сказал Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Завершение войны было одним из предвыборных обещаний Зеленского.

Теги: Владимир Путин, Луганск, Донбасс, перемирие, Владимир Зеленский, обстрелы, война на Донбассе, трехсторонняя контактная группа
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