Зеленский о Крыме: В аннексии участвовало много людей, все за это ответят

Все лица, виновные в захвате украинского Крыма в 2014 году, в один прекрасный день будут нести за это ответственность, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина не должна была позволить России аннексировать Крым. Все, кто это допустил, понесут ответственность, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews.

"Мы не должны были позволить им [России] отобрать Крым. Вот это большая проблема. Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось", – сказал он.

По словам Зеленского, в нормандском формате никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия.

"Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем… Но Крым – наша территория. Мы вернем его обратно", – заявил он.

Президент Украины напомнил, что серьезной и эффективной площадки для обсуждения вопроса захвата украинского Крыма нет.

Только договоренности с зарубежными партнерами Украины, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма, являются действенным механизмом, сказал Зеленский.

"И я думаю, что такой платформы за эти шесть лет не было создано, ее не существует. Кроме санкций, и я очень благодарен нашим партнерам за эти санкции. Мы их обсуждали, и наши партнеры продлевают эти санкции. Это не только Европа, но и США, и другие страны, которые очень помогают. Собираюсь ли я сделать что-нибудь еще? Да, собираюсь", – резюмировал президент Украины.