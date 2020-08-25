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Зеленский о Крыме: В аннексии участвовало много людей, все за это ответят

Все лица, виновные в захвате украинского Крыма в 2014 году, в один прекрасный день будут нести за это ответственность, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский заявил об отсутствии переговорной площадки по Крыму
Зеленский заявил об отсутствии переговорной площадки по Крыму
Фото: president.gov.ua

Украина не должна была позволить России аннексировать Крым. Все, кто это допустил, понесут ответственность, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews.

"Мы не должны были позволить им [России] отобрать Крым. Вот это большая проблема. Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось", – сказал он.

По словам Зеленского, в нормандском формате никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия.

"Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем… Но Крым – наша территория. Мы вернем его обратно", – заявил он.

Президент Украины напомнил, что серьезной и эффективной площадки для обсуждения вопроса захвата украинского Крыма нет.

Только договоренности с зарубежными партнерами Украины, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма, являются действенным механизмом, сказал Зеленский.

"И я думаю, что такой платформы за эти шесть лет не было создано, ее не существует. Кроме санкций, и я очень благодарен нашим партнерам за эти санкции. Мы их обсуждали, и наши партнеры продлевают эти санкции. Это не только Европа, но и США, и другие страны, которые очень помогают. Собираюсь ли я сделать что-нибудь еще? Да, собираюсь", – резюмировал президент Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России за захват Крыма действуют несколько санкционных пакетов Евросоюза, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Крым, Донбасс, агрессия, вторжение, нормандский формат, Владимир Зеленский, аннексия Крыма
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