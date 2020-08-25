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Кравчук назвал условие для подачи воды в Крым. Арахамия ему ответил, что Рада "не примет такое решение"

Украина может восстановить подачу воды в оккупированный Крым только в случае гуманитарной катастрофы, связанной с водой. Промышленным предприятиям и военным базам Украина подавать воду не станет, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

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Кравчук сказал, что при гуманитарной катастрофе можно дать воду в Крым
Кравчук сказал, что при гуманитарной катастрофе можно дать воду в Крым
Фото: depositphotos.com

Председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить водоснабжение оккупированного Крыма, если там будет гуманитарная катастрофа. Об этом он заявил в интервью "Українському радіо".

"Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду. Но промышленным предприятиям, военным базам [возобновить подачу воды] – мы никогда в жизни на это не пойдем".

Кравчук заявил, что не знает, каким образом осуществить такое водоснабжение.

Первый президент Украины подчеркнул, что страна-оккупант должна полностью обеспечивать всем необходимым территорию, которую незаконно захватила.

В ответ на заявление Кравчука глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 25 августа заявил, что на сегодня нет никаких шансов в Верховной Раде рассматривать и принимать решения о возобновлении водоснабжения оккупированного Крыма.

"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте. Думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать", – цитирует его агентство "Интерфакс".

О подаче пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа премьер-министр Украины заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Теги: Леонид Кравчук, Крым, военные, водоснабжение, аннексия, Северо-Крымский канал, гуманитарная катастрофа, Денис Шмыгаль, Давид Арахамия
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