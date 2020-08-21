Симферополь и прилегающие населенные пункты могут остаться без воды

Жителей Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов аннексированного Крыма переводят на ограниченный график подачи воды.

Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переводят на ограниченный график подачи воды, сообщила в Faceboook пресс-служба подконтрольного России Совета министров Крыма.

Уровень воды в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах упал до критического, сказано в сообщении.

В "администрации" Симферополя уточнили, что ограничат подачу воды в три этапа.

Первый этап пройдет в ночь с 23-го на 24 августа. Суточный отбор воды снизят до 140 тыс. м³ и отключат горячее водоснабжение. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября. Отбор воды уменьшат до 120 тыс. м³ в сутки и введут подачу воды по графику. Третий этап начнется 7 сентября. Подачу воды снизят до 100 тыс. м³ в сутки и будут подавать по часам – утром и вечером.

Графики подачи воды опубликованы на сайте крымского "правительства".

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.