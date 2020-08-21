ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Симферополь и прилегающие населенные пункты могут остаться без воды

Жителей Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов аннексированного Крыма переводят на ограниченный график подачи воды.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Симферополе и прилегающих населенных пунктах ограничат подачу воды
В Симферополе и прилегающих населенных пунктах ограничат подачу воды
Фото: depositphotos.com

Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переводят на ограниченный график подачи воды, сообщила в Faceboook пресс-служба подконтрольного России Совета министров Крыма.

Уровень воды в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах упал до критического, сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/SovetMinistrov/posts/1681136038701582

В "администрации" Симферополя уточнили, что ограничат подачу воды в три этапа.

Первый этап пройдет в ночь с 23-го на 24 августа. Суточный отбор воды снизят до 140 тыс. м³ и отключат горячее водоснабжение. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября. Отбор воды уменьшат до 120 тыс. м³ в сутки и введут подачу воды по графику. Третий этап начнется 7 сентября. Подачу воды снизят до 100 тыс. м³ в сутки и будут подавать по часам – утром и вечером.

Графики подачи воды опубликованы на сайте крымского "правительства". 

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа премьер-министр Украины заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Теги: Крым, Симферополь, водоснабжение, Северо-Крымский канал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
Судебные записи в штате Техас – виды, значение
Судебные записи в штате Техас – виды, значение PR
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской Telegram-канал Life Shot
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской – Telegram-канал Life Shot
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
Мужа Легкоступовой отвели от гроба СМИ
Мужа Легкоступовой отвели от гроба – СМИ
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS