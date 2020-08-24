У Зеленского есть все возможности реализовать наступление на Крым – Турчинов

Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня Независимости вспомнил о тех, "кто без боя подарил часть территории". Бывший и.о. президента Александр Турчинов, при котором Россия оккупировала Крым, отметил, что теперь у Зеленского есть возможность начать наступление на полуостров.

Бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, при котором в 2014 году Россия аннексировала Крым, ответил на слова действующего главы государства Владимира Зеленского, что "те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания".

Комментарий Турчинов дал 24 августа "Радіо Свобода".

"Многие люди причастны к этому, начиная от [беглого экс-президента Виктора] Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашивать будут не их. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь", – сказал он.

Бывший и.о. президента предположил, что для Зеленского "договорняк" с Россией гораздо важнее, чем защита украинской земли.

Заявление о подаренной без боя территории Зеленский сделал 24 августа на праздновании Дня Независимости Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.