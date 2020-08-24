ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

У Зеленского есть все возможности реализовать наступление на Крым – Турчинов

Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня Независимости вспомнил о тех, "кто без боя подарил часть территории". Бывший и.о. президента Александр Турчинов, при котором Россия оккупировала Крым, отметил, что теперь у Зеленского есть возможность начать наступление на полуостров.

Турчинов заявил, что к потере территории Украины причастны "многие люди"
Турчинов заявил, что к потере территории Украины причастны "многие люди"
Фото: turchynov.com

Бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, при котором в 2014 году Россия аннексировала Крым, ответил на слова действующего главы государства Владимира Зеленского, что "те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания".

Комментарий Турчинов дал 24 августа "Радіо Свобода".

"Многие люди причастны к этому, начиная от [беглого экс-президента Виктора] Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашивать будут не их. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь", – сказал он.

Бывший и.о. президента предположил, что для Зеленского "договорняк" с Россией гораздо важнее, чем защита украинской земли.

Заявление о подаренной без боя территории Зеленский сделал 24 августа на праздновании Дня Независимости Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Крым, Украина, Александр Турчинов, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наслаждаюсь собой". Девушка Остапчука рассказала о своем новом статусе
"Наслаждаюсь собой". Девушка Остапчука рассказала о своем новом статусе
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак: Короче, еду в Чикаго учиться на кинокомпозитора
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак: Короче, еду в Чикаго учиться на кинокомпозитора
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
Внук Пугачевой переболел COVID-19 и заразил своих друзей
Внук Пугачевой переболел COVID-19 и заразил своих друзей
"Дядя Джастин". Бибер показал новорожденную племянницу
"Дядя Джастин". Бибер показал новорожденную племянницу
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Моя мамочка". Бабкин показал свою маму
"Моя мамочка". Бабкин показал свою маму
"Самая лучшая песня". Ротару обнародовала фото с сыном
"Самая лучшая песня". Ротару обнародовала фото с сыном
"Блуд", "Суперчикса". Дорофеева снялась для видео топлес
"Блуд", "Суперчикса". Дорофеева снялась для видео топлес
Седокова засветила кольцо на безымянном пальце. Видео
Седокова засветила кольцо на безымянном пальце. Видео
Столичные власти 25 августа перекроют центральную улицу ради съемок фильма с участием Ван Дамма
Столичные власти 25 августа перекроют центральную улицу ради съемок фильма с участием Ван Дамма
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
  "Били и душили". Хилтон рассказала об издевательствах, которые пережила в школе-интернате
  "Били и душили". Хилтон рассказала об издевательствах, которые пережила в школе-интернате
  "Гуччидед". Рэпер Серега презентовал сольную композицию. Видео
  "Гуччидед". Рэпер Серега презентовал сольную композицию. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса исполнили в центре Киева самые известные хиты, написанные за годы независимости Украины. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса исполнили в центре Киева самые известные хиты, написанные за годы независимости Украины. Видео
"Детская мечта". Dzidzio отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
"Детская мечта". Dzidzio отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS