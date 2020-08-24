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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ключ к прекращению российской агрессии в Украине находится в Москве – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 августа на совместном брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что установление мира в Украине зависит от Москвы.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир на Донбассе во многом зависит от Кремля
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир на Донбассе во многом зависит от Кремля
Фото: ЕРА

В Украине установится мир, если в политике Российской Федерации будет соответствующая направленность. Об этом 24 августа сказал глава МИД Украины во время совместного брифинга по итогам встречи в Киеве со своим немецким коллегой Хайко Маасом, передает корреспондент "ГОРДОН".

Кулеба уточнил, что на протяжении последнего времени благодаря активной включенности французского и немецкого министров иностранных дел, усилиям Украины, определенным шагам со стороны России вопрос установления мира на востоке Украины удалось сдвинуть с места.

"Насколько я понимаю, сейчас наш коллега, министр иностранных дел России Сергей Лавров не выдвигает никаких дополнительных условий для проведения встречи министров [в нормандском формате] в сентябре. Все министры настроены на одно: чтобы эта встреча была содержательной, чтобы мы говорили по сути, а не топили проблему в дипломатических формулировках", – сказал Кулеба.

У Украины есть серьезная настроенность на решение проблемы, заверил глава украинского МИД.

"Соответственно, если такой настрой есть у Лаврова, то ключ [к миру в Украине] не просто найдется, он сделает поворот и замок может открыться", – сказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

30 апреля 2020 года министры иностранных дел стран "Нормандской четверки" общались в режиме видеоконференции.

Теги: Россия, Украина, МИД, Сергей Лавров, Москва, агрессия, Дмитрий Кулеба, война в Украине, война на Донбассе
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