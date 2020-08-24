Ключ к прекращению российской агрессии в Украине находится в Москве – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 августа на совместном брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что установление мира в Украине зависит от Москвы.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир на Донбассе во многом зависит от Кремля Фото: ЕРА

В Украине установится мир, если в политике Российской Федерации будет соответствующая направленность. Об этом 24 августа сказал глава МИД Украины во время совместного брифинга по итогам встречи в Киеве со своим немецким коллегой Хайко Маасом, передает корреспондент "ГОРДОН".

Кулеба уточнил, что на протяжении последнего времени благодаря активной включенности французского и немецкого министров иностранных дел, усилиям Украины, определенным шагам со стороны России вопрос установления мира на востоке Украины удалось сдвинуть с места.

"Насколько я понимаю, сейчас наш коллега, министр иностранных дел России Сергей Лавров не выдвигает никаких дополнительных условий для проведения встречи министров [в нормандском формате] в сентябре. Все министры настроены на одно: чтобы эта встреча была содержательной, чтобы мы говорили по сути, а не топили проблему в дипломатических формулировках", – сказал Кулеба.

У Украины есть серьезная настроенность на решение проблемы, заверил глава украинского МИД.

"Соответственно, если такой настрой есть у Лаврова, то ключ [к миру в Украине] не просто найдется, он сделает поворот и замок может открыться", – сказал он.