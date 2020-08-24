Кулеба: Будем благодарны Германии, если она рассмотрит свое участие в международной платформе по Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал своему немецкому коллеге Хайко Маасу о создании концепции международной платформы для переговоров по деоккупации Крыма. Об этом он заявил 24 августа во время совместного брифинга по результатам встречи с Маасом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
По словам Кулебы, он проинформировал Мааса о том, что разработана концепция международной платформы по вопросам деоккупации Крыма.
"После ее окончательной детализации и утверждения мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит свое участие в этой платформе", – сказал Кулеба.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.