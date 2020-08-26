ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Крым – наша территория, мы его вернем

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что возвращение Крыма для него является таким же приоритетом, как и окончание войны на Донбассе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский заверил, что будет добиваться возвращения Крыма
Зеленский заверил, что будет добиваться возвращения Крыма
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Киеву удастся добиться возвращения Крыма, оккупированного Россией в 2014 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews. Фрагмент беседы опубликован на официальном сайте главы государства 26 августа.

"Крым – наша территория, мы его вернем", – сказал он.

В то же время, добавил Зеленский, на данный момент Россия отказывается обсуждать вопрос Крыма.

"Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем... Нам помогает не только Европа, помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я еще что-то делать? Да", – сказал он.

Зеленский заверил также, что вопрос деоккупации Крыма для него является таким же приоритетом, как и окончание войны на Донбассе.

"Я не вижу разницы между этими вопросами. Единственное, что на востоке гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе для меня лично это на первом месте. Но на том же уровне, так как обе территории – наши и должны вернуться", – отметил президент Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России за захват Крыма действуют несколько санкционных пакетов Евросоюза, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, агрессия, аннексия, вторжение, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Піккардійська терція" выпустила саундтрек "Розпрощався стрілець" к фильму "Інший Франко". Видео
"Піккардійська терція" выпустила саундтрек "Розпрощався стрілець" к фильму "Інший Франко". Видео
"Ледяная детка". Леди Гага погузилась в ванну со льдом
"Ледяная детка". Леди Гага погузилась в ванну со льдом
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогулке с 14-летней дочерью
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогулке с 14-летней дочерью
У актрисы студии "Квартал 95" Кравец диагностировали COVID-19
У актрисы студии "Квартал 95" Кравец диагностировали COVID-19
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS