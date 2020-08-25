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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму – Джапарова

Созданию и деятельности международной мониторинговой миссии в Крыму активно противостоит Российская Федерация. Для оккупантов важно, чтобы наблюдатели приезжали на полуостров как на российскую территорию, заявила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

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Джапарова на праздновании Дня Независимости в Киеве
Джапарова на праздновании Дня Независимости в Киеве
Фото: Emine Dzheppar / Facebook

Создание в Крыму мониторинговой миссии, на необходимости которой начиная с аннексии полуострова настаивает Украина, активно блокируется российской оккупационной властью. Об этом 22 августа в эфире "Радио Свобода" сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Необходимость работы постоянной или временной мониторинговой миссии международных организаций с 2014 года так или иначе инициируется, продвигается и озвучивается украинскими властями.

"Другой момент – это стена, которая называется Российская Федерация", – сказала Джапарова.

По ее словам, для Украины принципиально, чтобы любая мониторинговая миссия заезжала в Крым и на территорию Севастополя согласно украинскому законодательству как в часть Украины. Однако Россия на такую формулировку не согласна.

"Поэтому, очевидно, Россия будет искать разные аргументы, декларируя, что они ждут всех в Крым – мы слышим это везде, что "приезжайте к нам в гости в Крым – мы вам все покажем и расскажем". Штудман [швейцарский дипломат Жерар Штудман посетил аннексированный Крым в 2016 году в качестве спецпредставителя генерального секретаря Совета Европы с разрешения Украины] съездил туда. Его ФСБ за руку водила на все встречи. И мы понимаем, что адекватное восприятие ситуации с эскортом ФСБ достаточно сложно сформировать", – сказала Джапарова.

При этом мониторинговая миссия в аннексированный Крым как на территорию России, на чем настаивают российские чиновники, тоже не попадет, подчеркнула она.

Крым был оккупирован Россией в феврале – марте 2014 года под предлогом результатов "референдума", проведенного после захвата государственных учреждений российскими военными. После оккупации, по данным правозащитников, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, военные, оккупация, аннексия, Эмине Джапарова
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