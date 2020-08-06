Россия хочет сократить расходы на оккупированный Крым

Российская Федерация планирует в 2021 году снизить расходы на оккупированный Крым на 8,5 млрд рублей (3,2 млрд грн).

В 2022 году РФ планирует сокращение расходов на оккупированный Крым на 9,1 млрд рублей (3,4 млрд грн) Фото: depositphotos.com

Министерство финасов России предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития оккупированных Крыма и Севастополя. Об этом сообщает "РИА Новости".

В 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 млрд рублей (3,2 млрд грн) – до 76,1 млрд (28,7 млрд грн), в 2022 году планируется сокращение на 9,1 млрд рублей (3,4 млрд грн) – до 82,3 млрд рублей (31 млрд грн).

Как отмечает агентство, в августе 2014 года правительство РФ одобрило федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию оккупированных Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более 800 млрд рублей (301 млрд грн).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.