К санкциям Евросоюза за аннексию Крыма присоединились шесть стран

В числе европейских стран, которые поддержали решение Евросоюза продлить санкции против России за аннексию Крыма, – Украина и Грузия.

Шесть стран Европы, которые не входят в Европейский союз, поддержали решение Евросоюза от 18 июня продлить еще на год санкции против РФ за аннексию Крыма. Об этом 24 августа проинформировал сайт ЕС.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страны ЕОСТ (Европейской ассоциации свободной торговли. – "ГОРДОН") Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению... Они будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этому решению", – говорится в релизе.

В нем отмечается, что "Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его".

Крым был оккупирован Россией в феврале – марте 2014 года под предлогом результатов "референдума", проведенного после захвата государственных учреждений российскими военными. После оккупации, по данным правозащитников, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.