Евросоюз введет санкции против Беларуси, скончался Патон, суд повторно арестовал картины Порошенко. Главное за день

Евросоюз против насилия в Беларуси

Главы государств и правительств стран Европейского союза не признают результаты президентских выборов в Беларуси, поскольку они не были ни справедливыми, ни свободными. В отношении чиновников, виновных в насильственных действиях против протестующих, Евросоюз введет санкции.

Евросоюз перераспределит программу помощи Беларуси таким образом, чтобы финансирование получало общество, а не государственные органы. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Беларуси подтвердили смерть участника протестов

Следственный комитет Беларуси сообщил о смерти четвертого участника акций против фальсификации выборов. По версии силовиков, мужчина оказывал сопротивление правоохранителям, тем пришлось выстрелить в него.

43-летний Геннадий Шутов был ранен 11 августа в Бресте, а умер 19 августа в военном госпитале Минска. Его родственники сообщили журналистам, что, по словам очевидцев, Шутов не дрался и не конфликтовал на митинге. По словам свидетелей, выстрел в мужчину был сделан с крыши здания.

Умер президент Национальной академии наук

Скончался президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон в возрасте 101 года. У ученого, с 1962 года возглавлявшего НАНУ, остановилось сердце.

"Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна", – написал президент Украины Владимир Зеленский.

Суд против картин Порошенко

Печерский районный суд города Киева повторно арестовал коллекцию картин, принадлежащую семье пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Адвокат Порошенко Илья Новиков считает, что повторный арест картин связан с Офисом генпрокурора.

Нормандский формат

Советники глав государств "Нормандской четверки" проведут встречу 28 августа. Об этом сообщил российский "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой встречи. На встрече будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования ситуации на Донбассе, включая обмен пленными и политическое урегулирование.

Операция по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер"

СБУ прокомментировала слухи о своем участии в так называемой вагнеровской спецоперации. В Службе безопасности Украины назвали участие в операции фейком.

Садовый идет в мэры

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе еще много проблем, которые он не может "бросить на произвол". 19 августа, в день своего рождения, он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором заявил, что будет участвовать в следующих выборах мэра города.