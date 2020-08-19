Печерский суд повторно арестовал картины Порошенко – адвокат

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков считает, что повторный арест картин, принадлежащих семье его подзащитного, связан с Офисом генпрокурора.

Печерский районный суд города Киева повторно арестовал коллекцию картин, принадлежащую семье пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом 19 августа на брифинге уведомил адвокат Илья Новиков, сообщает "Укринформ".

"Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом", – сказал он.

Новиков считает, что происходящее свидетельствует о том, что Офис генерального прокурора Украины "в координации с другими структурами решили продолжать то, что уже начали".

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой открыл выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где находилась семья Порошенко, и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга. Адвокат экс-президента Игорь Головань опроверг эту информацию. "Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не махать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал", – заявил адвокат.

Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.

28 мая Печерский районный суд арестовал коллекцию картин Порошенко.

26 июня выставку открыли снова, но закрыли экспозицию решеткой.

27 июля Киевский апелляционный суд отменил арест 42 картин и одной литографии.