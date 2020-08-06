Суд отменил арест картин Порошенко

В мае Печерский районный суд Киева арестовал коллекцию картин, которая принадлежит семье пятого президента Украины Петра Порошенко. Апелляционная инстанция удовлетворила ходатайство адвоката экс-президента и сняла арест.

В мае коллекцию Порошенко арестовали во время выставки Фото: Музей Івана Гончара (Ivan Honchar Museum) / Facebook

Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции картин пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в определении от 27 июля, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений. 42 картины и одна литография, изъятые в киевском Музее Ивана Гончара, являются вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Адвокат Порошенко Игорь Головань в апелляционной жалобе указал, что данных о намерениях собственника имущества продать или подарить картины нет. Кроме того, обыск в музее не был процессуально оформлен и являлся незаконным, подчеркнул юрист.

Коллегия судей апелляционного суда считает, что инициаторы ареста не доказали законность этой меры, однако следственный судья Печерского районного суда Киева "на это внимания не обратил и принял решение об аресте имущества". Кроме того, согласно материалам дела, в музее проходил не обыск, а осмотр имущества.

Таким образом, решение Печерского суда подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора, заключили в апелляционном суде.

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 предметов искусства. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в Музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой Мариной презентовал выставку картин, которые фигурируют в расследовании. В экспозиции были представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина. Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

Сотрудники ГБР выломали входную дверь музея, чтобы провести следственные действия и вручить экс-президенту повестку на допрос. Они изъяли таможенные декларации к картинам.

27 мая Печерский суд арестовал коллекцию.