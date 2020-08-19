Скончался Борис Патон

Для похорон президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона создается государственная комиссия.

Патону был 101 год Фото: Національна академія наук України / Facebook

Скончался президент Национальной академии наук (НАН) Украины Борис Патон. Об этом "Радіо Свобода" сообщил 19 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Украинской правде" в СНБО рассказали, что в связи со смертью Патона формируется государственная комиссия, которая будет заниматься вопросами погребения.

"Общественное" со ссылкой на собственные источники отмечает в Telegram, что ученый умер от остановки сердца.

"В последнее время он находился на лечении в Институте кардиохирургии имени Амосова", – говорится в сообщении.

Патону был 101 год.

Национальную академию наук он возглавлял с 1962 года, специализировался на сварочных процессах, металлургии и технологии металлов.

Патон первым был награжден званием Герой Украины.