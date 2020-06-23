Скончался черкасский митрополит УПЦ МП Софроний

Вечером 22 июня скончался митрополит Черкасский и Каневский Украинской церкви Московского патриархата Софроний (Дмитрук).

Как сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ МП, Софроний умер на 81-м году жизни "после продолжительной и изнурительной болезни".

В сан митрополита Софроний был возведен в 2008 году.

"Владыка Софроний руководил Черкасской епархией 28 лет. Его помнят как неутомимого труженика на ниве Божьей и плодотворного храмостроителя", – отметила пресс-служба УПЦ МП.

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