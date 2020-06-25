Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову – судмедэкспертиза

По данным полиции, признаки насильственной смерти на месте гибели Хрущева не обнаружены.
Супруга Сергея Хрущева отказалась комментировать эту информацию.
Хрущев умер 18 июня в Крэнстоне (штат Род-Айленд). Друг семьи Марк Гаррисон рассказал, что он умер при трагических обстоятельствах, но не сообщил никаких деталей.
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