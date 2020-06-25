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Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову – судмедэкспертиза

Причиной смерти сына советского лидера Никиты Хрущева гражданина США Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. Об этом агентству Associated Press сообщил представитель государственной судебно-медицинской экспертизы Джозеф Венделькен.

По данным полиции, признаки насильственной смерти на месте гибели Хрущева не обнаружены. Супруга Сергея Хрущева отказалась комментировать эту информацию. Хрущев умер 18 июня в Крэнстоне (штат Род-Айленд). Друг семьи Марк Гаррисон рассказал, что он умер при трагических обстоятельствах, но не сообщил никаких деталей.

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