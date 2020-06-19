В США скончался сын Никиты Хрущева

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался в штате Род-Айленд 18 июня. Друг семьи Марк Гаррисон рассказал, что он умер при трагических обстоятельствах.

2 июля Сергею Хрущеву должно было исполниться 85 лет Фото: EPA

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался 18 июня в США на 85-м году жизни, сообщила РБК правнучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

Она рассказала, что Хрущев умер в городе Кранстон (штат Род-Айленд).

Причину смерти она не уточнила.

Друг семьи Хрущева Марк Гаррисон сказал РЕН ТВ, что Хрущев скончался при трагических обстоятельствах, но отказался сообщить подробности.

Сергей Хрущев родился в 1935 году в Москве. В 1958 году окончил Московский энергетический институт. До эмиграции занимался разработкой ракет и машиностроением – работал в Союзном опытно-конструкторском бюро №52, Институте электронных управляющих машин и научно-производственном объединении "Электронмаш".

В 1991 году Хрущев уехал в США читать лекции о холодной войне в одном из самых престижных американских вузов – Брауновском университете – и остался в Америке. В 1999 году он получил американское гражданство. Вместе с женой жил в Кранстоне.

Хрущев написал несколько книг об отце, в том числе "Хрущев о Хрущеве", "Пенсионер союзного значения" и другие.