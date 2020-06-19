Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В США скончался сын Никиты Хрущева

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался в штате Род-Айленд 18 июня. Друг семьи Марк Гаррисон рассказал, что он умер при трагических обстоятельствах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
2 июля Сергею Хрущеву должно было исполниться 85 лет
2 июля Сергею Хрущеву должно было исполниться 85 лет
Фото: EPA

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался 18 июня в США на 85-м году жизни, сообщила РБК правнучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

Она рассказала, что Хрущев умер в городе Кранстон (штат Род-Айленд). 

Причину смерти она не уточнила. 

Друг семьи Хрущева Марк Гаррисон сказал РЕН ТВ, что Хрущев скончался при трагических обстоятельствах, но отказался сообщить подробности.

Сергей Хрущев родился в 1935 году в Москве. В 1958 году окончил Московский энергетический институт. До эмиграции занимался разработкой ракет и машиностроением – работал в Союзном опытно-конструкторском бюро №52, Институте электронных управляющих машин и научно-производственном объединении "Электронмаш".

В 1991 году Хрущев уехал в США читать лекции о холодной войне в одном из самых престижных американских вузов – Брауновском университете – и остался в Америке. В 1999 году он получил американское гражданство. Вместе с женой жил в Кранстоне.

Хрущев написал несколько книг об отце, в том числе "Хрущев о Хрущеве", "Пенсионер союзного значения" и другие. 

Теги: США, СССР, Сергей Хрущев, Нина Хрущева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Лисенок, как и его папа, всех повел освежиться, омолодиться и зарядиться!". Жена Бабкина показала, как прошел день рождения их сына
"Лисенок, как и его папа, всех повел освежиться, омолодиться и зарядиться!". Жена Бабкина показала, как прошел день рождения их сына
Беременная Гвоздева показала отца ребенка
Беременная Гвоздева показала отца ребенка
Не узнали. Ефросинина пережила неловкий момент
Не узнали. Ефросинина пережила неловкий момент
"Обиды, раздражение, гнев, ревность, жадность ничего не значат, глупости это". Топалов под фото с сыном обнародовал философские размышления
"Обиды, раздражение, гнев, ревность, жадность ничего не значат, глупости это". Топалов под фото с сыном обнародовал философские размышления
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS