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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. Интервью Гордона с Богданом. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с юристом, бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. Во время интервью Богдан говорил о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и том, что постоянно шептал ему на ухо, о встрече Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже, об отставке, уголовных производствах в отношении пятого президента Петра Порошенко, скандале с вагнеровцами, нынешнем руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, общении с украинскими миллиардерами, в том числе с Игорем Коломойским, и о будущем президенте Украины.

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Богдан родился в 1976 году во Львове. Окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко и экономический факультет этого же университета.

В 2007–2010 годах Богдан занимал пост замминистра юстиции Украины, с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014–2015 годах был советником председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, позже – его личным адвокатом. В 2019 году участвовал в президентской кампании Зеленского, был его советником по юридическим вопросам.

В мае 2019 года Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), а в феврале 2020-го уволил с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Вагнер, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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