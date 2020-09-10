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Богдан: Коломойский ставил не на Зеленского, а на Тимошенко

Только в январе 2019 года бизнесмен Игорь Коломойский всерьез поверил в шансы шоумена Владимира Зеленского стать президентом Украины, до этого его фаворитом была лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко. Об этом в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

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По словам Богдана, для Коломойского (на фото) выдвижение Зеленского в президенты поначалу было ржачным
По словам Богдана, для Коломойского (на фото) выдвижение Зеленского в президенты поначалу было ржачным
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший юрист бизнесмена Игоря Коломойского и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан не согласен с утверждениями о том, что Коломойский много сделал для избрания художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского главой государства. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"В отличие от многих, Коломойский поверил в Зеленского уже в конце января [2019 года]. До того это было ржачно, весело, "ну, давай". Как я воспринимаю, для него Зеленский не был ставкой. Это не игра на деньги. Ему надо было, чтобы [Петр] Порошенко не оставался президентом", – заявил Богдан.

По его словам, фаворитом Коломойского была лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, которую предприниматель поддерживал и публично, и непублично.

"Его участие в избирательной кампании [Зеленского] очень преувеличено. Но, как и другой крупный бизнес, он тоже помогал чем мог", – добавил юрист.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. У Зеленского было 30,24% голосов, у Порошенко – 15,95%, за Тимошенко проголосовали 13,4% украинских избирателей. Зеленский и Порошенко вышли во второй тур, в котором победу одержал худрук "Квартала 95".

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах отмечал, что летом 2018 года Тимошенко считалась основным соперником Порошенко на выборах и за ней стоял Коломойский. О поддержке предпринимателем актера Зеленского тогда не говорилось.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, выборы президента Украины 2019, Андрей Богдан
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