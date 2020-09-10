Богдан: Я свои личные деньги – и довольно крупную сумму – выкинул и положил на общие нужды избирательной кампании Зеленского

Богдан – Гордону: Мне не поверят многие, но те выборы делал народ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан утверждает, что внес крупную сумму на избирательную кампанию Владимира Зеленского в 2019 году. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Наверное, мне не поверят многие, но эти выборы делал народ. Я тоже свои личные деньги – и довольно крупную сумму – выкинул и положил на общие нужды. И много моих друзей. Мы просто объявили счет, зарегистрированный в ЦИК, и туда приходили деньги от людей, которых мы не знали", – заявил Богдан, отказавшись уточнить, сколько именно денег он вложил в кампанию.

По его словам, он не жалеет о взносе.

Богдан не согласился со словами бизнесмена Игоря Коломойского о том, что после выборов потраченные деньги удалось компенсировать концертами студии "Квартал 95".

"Наверное, это шутка была. Конечно, не заработали на концертах. Это была одна из самых дешевых избирательных кампаний в мире", – утверждает бывший руководитель ОПУ.

Во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей.

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