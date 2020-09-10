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Богдан: Когда в окружении Зеленского всплывают какие-то схематозы, он все переводит в шутку

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский "отмалчивается" там, где надо наказывать его окружение.

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Богдан: Зеленский не наказывает, он говорит: "Ну это же свои"
Богдан: Зеленский не наказывает, он говорит: "Ну это же свои"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что президент Украины Владимир Зеленский "переводит в шутку схематозы" в своем окружении.

По словам Богдана, он "очень хочет верить", что Зеленский не замешан в коррупционных схемах.

"Но то, что я знаю точно: когда при нем всплывают какие-то схематозы в его окружении, он все переводит в шутку. Он не наказывает, он говорит: "Ну это же свои". Это не из прошлой жизни, это не сработает. При мне такого... Я даже не понимал это, я сразу рубил с плеча, даже не разговаривая. А вот то, что я вижу сейчас с разных точек зрения, с разных джерел... Он переводит в шутку нехорошие истории. Там, где надо наказывать, он отмалчивается. Он даже не отмалчивается – он делает вид, что он не понял, что происходит. Он понимает, но делает вид, что..." – сказал экс-глава ОПУ.

Богдан убежден, что "проблема коррупции начала звучать очень-очень громко".

"Наверное, можно прикрывать какие-то схематозы своего окружения. Наверное, какое-то время это будет получаться, но проблема в другом: тот, кто дал взятку, он ходит и рассказывает это всем. А тот, у кого требовали взятку, – вымогательство – тот жалуется всем", – сказал он.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Богдан работал в Администрации Президента, а затем в Офисе президента с мая 2019 года по февраль 2020-го.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: коррупция, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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