Богдан: Когда в окружении Зеленского всплывают какие-то схематозы, он все переводит в шутку

Богдан: Зеленский не наказывает, он говорит: "Ну это же свои" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что президент Украины Владимир Зеленский "переводит в шутку схематозы" в своем окружении.

По словам Богдана, он "очень хочет верить", что Зеленский не замешан в коррупционных схемах.

"Но то, что я знаю точно: когда при нем всплывают какие-то схематозы в его окружении, он все переводит в шутку. Он не наказывает, он говорит: "Ну это же свои". Это не из прошлой жизни, это не сработает. При мне такого... Я даже не понимал это, я сразу рубил с плеча, даже не разговаривая. А вот то, что я вижу сейчас с разных точек зрения, с разных джерел... Он переводит в шутку нехорошие истории. Там, где надо наказывать, он отмалчивается. Он даже не отмалчивается – он делает вид, что он не понял, что происходит. Он понимает, но делает вид, что..." – сказал экс-глава ОПУ.

Богдан убежден, что "проблема коррупции начала звучать очень-очень громко".

"Наверное, можно прикрывать какие-то схематозы своего окружения. Наверное, какое-то время это будет получаться, но проблема в другом: тот, кто дал взятку, он ходит и рассказывает это всем. А тот, у кого требовали взятку, – вымогательство – тот жалуется всем", – сказал он.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Богдан работал в Администрации Президента, а затем в Офисе президента с мая 2019 года по февраль 2020-го.

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