Богдан: Коломойский – обаятельный и прекрасный человек

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не позволял бизнесмену Игорю Коломойскому влиять на главу государства Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

В частности, Богдан охарактеризовал Коломойского как обаятельного и харизматичного человека.

"Он в каком-то смысле – в хорошем понимания этого слова – прекрасный человек. Он не скрывает свое желание что-то заработать, он искренний в этом. Он очень энергетичный и очень харизматичный. Если ты его принимаешь таким, какой он есть, то, в принципе, у него можно многому научиться и много информации взять. Я длительное время был его адвокатом. Я не знаю, как он ко мне относится сейчас (мы давно не общались), но я его считал своим другом", – рассказал экс-глава ОП.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Вместе с тем он добавил, что "не позволял Коломойскому влиять на Зеленского", из-за чего "он на меня очень сильно злился и обижался".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.