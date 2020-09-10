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Богдан: Зеленский победил на президентских выборах. Мои ощущения? Мне было страшно

Когда победу Владимира Зеленского на выборах президента признал его соперник Петр Порошенко, а с поздравлениями позвонил президент США Дональд Трамп, юрист и член команды Зеленского Андрей Богдан испытал эйфорию, усталость и страх. В этом он признался в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Богдан Гордону: В этой стране лучше говорить, что не знаешь, о чем были телефонные разговоры с Трампом
Богдан – Гордону: В этой стране лучше говорить, что не знаешь, о чем были телефонные разговоры с Трампом
Фото: ЕРА

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что после победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов испытал страх. Такое признание он сделал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

На вопрос, какие чувства он испытал после оглашения первых результатов, Богдан ответил: "И эйфория, и усталость. И страх. Просто работал при трех предыдущих президентах, я знаю, что это такое".

В ту ночь, после того, как соперник по выборам Петр Порошенко признал свое поражение, Зеленскому звонил президент США Дональд Трамп, вспомнил Богдан. Он утверждает, что не знает, чем был разговор.

"В этой стране лучше говорить всегда, что ты не знаешь, о чем были телефонные разговоры с Трампом", – пошутил экс-глава ОПУ.

Во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Петр Порошенко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, выборы президента Украины 2019, Андрей Богдан
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