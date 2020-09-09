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Богдан: Кто самая большая кадровая ошибка Зеленского? Это вопрос, какой кусок говна красивше

По мнению бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, президент Украины Владимир Зеленский в вопросах кадровой политики руководствуется опытом работы в шоу-бизнесе и выбирает типажи. Об этом Богдан заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Богдан: Как отбирают сейчас? "Этот хороший. Мне нравится". А в результате набор случайных людей, которых объединяет только желание что-то свистнуть
Богдан: Как отбирают сейчас? "Этот хороший. Мне нравится". А в результате – набор случайных людей, которых объединяет только желание что-то свистнуть
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона раскритиковал кадровую политику президента Владимира Зеленского.

"Он 20 лет выбирал актеров. Он был продюсером, сценаристом, актером, он снимал фильмы, он ставил шоу, он был мегапопулярным. Вот он верит в свой талант выбирать правильных людей. Но поскольку 20 лет он выбирал правильных актеров, он видит не картинку, а замочную скважину – он выбирает типажи. Вот ему не нравился министр обороны [Андрей] Загороднюк, потому что он не похож на министра обороны. Он реально не похож на него. Это бизнесмен. Так он должен быть бизнесменом. Его задача – правильные контракты, честная экономика, бюджет и покупать то, что надо, а не то, что выгодно. А ему нужен был генерал, знаешь, такой усатый, должен ходить, глаз, смотрящий вдаль, тупой... Вот так всех министров он и поменял. Он уволил тех, кто ему не нравился, и понабирал тех, которые на роль. А что в голове?" – сказал Богдан

По его словам, когда формировали Кабмин Алексея Гончарука, претенденты на пост министров приходили с командой.

"Приходили пять, шесть, семь человек, которые становились замами. И каждый давал три листочка: "Что я сделаю до конца 2019-го, что я сделаю в 2020-м, что я сделаю за три года". И каждый выступал. Выступал министр, представлял своего зама, говорил, что он хочет. И каждый зам три минуты рассказывал, чем он будет заниматься и как он видит развитие отрасли. Министр транспорта: "я по железной дороге", "я по авиации", "я по ишакам"... Это правильный отбор. Как отбирают сейчас? Из того, что я слышу: "Хороший... Этот хороший. Мне нравится". Чего он тебе нравится? Что у него в голове? А в результате что ты имеешь? Набор случайных людей, которых объединяет только желание что-то свистнуть", – сказал он.

На вопрос, "кто самая большая кадровая ошибка Зеленского", Богдан ответил, что это сложный вопрос и его лучше задать президенту.

"Не могу сказать. Там вообще трагедия. Это вопрос, какой кусок говна красивше", – сказал экс-глава ОПУ.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он неоднократно жаловался на кадровый голод в стране. 

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу сейчас найти хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем. Мы обращались к нашему культурному сообществу, ко многим людям, говорили: "Дайте". Нам очень тяжело найти министра образования. Очень сложно найти министра энергетики", – сказал глава государства 20 мая.

На встрече с ректорами ведущих высших учебных заведений Украины 2 июня Зеленский призвал решать проблему кадрового голода за счет привлечения талантливых студентов.

О кадровом кризисе в государственной власти в апреле – мае заявляли глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Последний инициировал создание в Украине кадрового резерва и предложил главам облгосадминистраций ввести должности заместителей "по работе с талантливой молодежью".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Владимир Зеленский, кадры, Андрей Богдан, Алексей Гончарук, Офис президента Украины
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