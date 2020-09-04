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ПОЛИТИКА

Гончарук о возможной отставке нескольких министров: Меня бесит то, что они делают с людьми. Вменяемые туда работать идти не хотят

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает неправильной частую смену министров в стране и в случае сохранения такого подхода прогнозирует кадровый голод.

Гончарук: Каждые три месяца менять людей и рассчитывать, что придет гений и даст фантастический результат, это, блин, бесполезно
Гончарук: Каждые три месяца менять людей и рассчитывать, что придет гений и даст фантастический результат, – это, блин, бесполезно
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Радио НВ" 2 сентября раскритиковал заявление народных депутатов о намерении сменить нескольких министров. 

Он сказал, что слышал, будто отправить в отставку хотят министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра финансов Сергея Марченко. 

"Слушайте, каждые три месяца менять министров и рассчитывать, что придет гений, гуру и под давлением, под которым они работают, даст какой-то фантастический результат, – это, блин, бесполезно. Извините. Это очень непрофессионально, очень поверхностно", – сказал Гончарук.

По его мнению, такая кадровая политика может привести к тому, что желающих работать в правительстве вообще не будет. 

"Мне кажется, пора прекратить верить в какое-то чудо и мечты. Меня это не просто беспокоит, меня бесит то, что они делают с людьми. Потому что вменяемые люди туда сейчас работать идти не хотят. Почему? Они понимают, что через две-три-четыре недели, месяц или полтора, когда будет какой-то неблагоприятный момент, тебя сольют, обольют грязью и сделают виноватым", – считает премьер.

Он отметил, что Марченко был назначен три месяца назад, но его упрекают в том, на что он не мог за это время повлиять. 

"[Возмущают] заявления, что, условно, Марченко, которого назначили три месяца назад, сейчас виноват в бюджетном кризисе, он не справился, на выход... Где они найдут другого, более качественного министра? Хотя, откровенно, работа, которую делает Сергей, мне не очень нравится. Он очень много неправильных решений, по моему мнению, принимает", – сказал экс-премьер.

Гончарук был премьер-министром шесть месяцев – с августа 2019 года по март 2020-го. Он был уволен с должности в том числе из-за проблем в экономике.

Народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что осенью могут произойти кадровые перестановки в руководстве некоторых министерств. Он сказал, что у депутатов есть претензии к министрам экономического и энергетического блоков. От них, по словам Арахамии, ждут быстрых и эффективных действий, иначе уволят. 

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефачук уточнил, что речь идет о министре развития экономики и министре финансов.

На 9 сентября главу Минфина Марченко пригласили "на чай" в финансовый комитет Рады.

Теги: Кабинет Министров, экономика, правительство, Министерство финансов, отставка, финансы, кадры, Сергей Марченко, Алексей Гончарук, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Кабмин, Игорь Петрашко
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