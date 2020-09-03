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Министра Марченко пригласили "на чай" в финансовый комитет Рады. Ранее в парламенте говорили о его возможной отставке

9 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко должен выступить на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Марченко стал главой Минфина 30 марта
Марченко стал главой Минфина 30 марта
Фото: mof.gov.ua

Народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пригласил министра финансов Сергея Марченко на заседание комитета. Об этом нардеп сообщил в Telegram.

"Ждем на чай министра финансов на комитете 9 сентября. Комитет – в режиме видеоконференции", – написал Гетманцев.

Нардеп распространил документ, в котором указано, что Марченко должен быть готов доложить по ряду вопросов. Среди них – состояние переговоров с Международным валютным фондом о возможности получения второго транша помощи, отсутствие результатов реформы таможни, кадровые решения в налоговой и на таможне, задолженность оплаты труда медикам и другие.

1 сентября заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о возможных кадровых перестановках в Кабинете Министров. В частности, речь шла о министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства и министерстве финансов.

По словам Стефанчука, на решение о кадровых изменениях повлияют качество работы этих ведомств над госбюджетом и эффективность их работы по вопросу о преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией.

Марченко стал главой Минфина 30 марта. Он – бывший заместитель министра финансов (2016–2018), также был заместителем главы Администрации Президента Украины во времена президентства Петра Порошенко.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, Сергей Марченко, Даниил Гетманцев
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