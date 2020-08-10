Украина планирует получить еще $1,4 млрд от МВФ до конца года – Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Украина хочет перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов.

Украина рассчитывает получить до конца года $1,4 млрд от Международного валютного фонда. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, отмечает 7 августа Министерство финансов в Facebook.

"До конца года мы еще рассчитываем на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, $1,4 млрд от МВФ, предусмотренных двумя пересмотрами программы в этом году, и €1,2 млрд по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС", – отметил он.

Вместе с тем Марченко подчеркнул, что Украина хочет перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов.

12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отмечал, что некоторые украинские политики "в лучших традициях популизма" распространяют недостоверную информацию о содержании меморандума о сотрудничестве. В частности, глава правительства говорил, что Фонд не выставлял требований о повышении пенсионного возраста или тарифов.