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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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МВФ – единственная сила, которая в состоянии реформировать Украину. Все позитивные изменения за пять лет – результат "внешнего управления"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Убьем ProZorro и спасем судью Вовка. Все ради борьбы с мировым империализмом. Нет – внешнему управлению.

Патриотизм – последнее убежище негодяя. Или новый вид украинского патриотизма от негодяев – сказки о внешнем управлении.

Судья Вовк, на котором печати ставить негде, чьи разговоры прослушали все, кто хотел, говорит, что с ним борются иностранные агенты и все это является целью внешнего управления. То есть не борьба с коррупцией, а именно отъем суверенитета страны. И никто так не стоит на страже суверенитета Украины, как судья Вовк. Он последний оплот независимости страны.

А в парламенте собираются убить ProZorro и проголосовать "локализацию", под поводом борьбы с иностранными агентами и отстаивания украинского товаропроизводителя. Ляшко уже в парламенте нет, а дело его живет. И ничего, что система ProZorro эффективна. И ничего, что эта "локализация" – коррумпциногенный закон, который еще и нарушает наш договор об ассоциации. Все на борьбу с внешними силами. Украинские олигархи со справками, что их продукт "сделан в Украине", – последний оплот независимости страны. Вернем решалам их гешефт. Даешь преимущество продавцам со справками. А украинские налогоплательщики не обеднеют, если заплатят на 30% больше.

И самое обидное, что в такую борьбу верят не только таксисты. Теперь в нее верит и президент страны. Который снимает независимого главу Нацбанка и ставит другого, ставя ему на вид, что он должен быть независим от внешнего управления.

Президент Украины верит в российскую пропаганду о внешнем управлении. Это беда. Это горе. Это трагедия. И это проявление крайне низкого уровня компетентности, который нам всем будет очень дорого стоит.

В Украине все реформы происходили только под внешним давлением. Это правда. И это естественно. Сам себя не вытянешь из болота. Судебная система не реформирует сама по себе, потому что ее все устраивает. Политический класс в Украине не будет ничего менять, потому что его тоже все устраивает. Но нет ничего глупее, чем ставить на одну шахматную доску украинских олигархов, которые зарабатывают на Украине и украинцах и МВФ, бюрократическую организацию, созданную для того, чтобы страны выходили из кризиса. Это глупо. Это показатель невежества. Но у нас теперь в самом главном кабинете так делают.

МВФ – единственная сила, которая в состоянии реформировать Украину. Вот и все внешнее влияние. И все, что было сделано за последние пять лет, все позитивные изменения – это именно результат давления МВФ. Результат "внешнего управления". При этом, за этот срок никакой внешний управленец не приватизировал за копейки украинские активы, никакой внешний управленец не сел на финансовые потоки в "Укрнафте" или "Центрэнерго". Но таксист и президент все равно верят в это внешнее управление. И принимают решения, исходя из того, что они его боятся. При этом, с одной стороны союзники помогали нам сдерживать агрессию России, а с другой – спасли от финансовой катастрофы. С одним условием – мы должны были делать реформы и становиться лучше.

А когда вы сопротивляетесь внешнему влиянию, то вы сопротивляетесь изменениям. А значит, вы становитесь на сторону судьи Вовка, которого все устраивает. Но вот беда, пока есть такой судья Вовк, тут не будет инвестиций. И это радует олигархов. Потому что не будет конкуренции.

А значит, вы становитесь на сторону олигархов, которым не нравится инфляционное таргетирование от Нацбанка. А значит, у вас не будет инвестиций, а будет инфляция и девальвация.

А значит, вы становитесь на сторону решал, которые привыкли зарабатывать на тендерах и уничтожаете ProZorro.

И тут нет стороны украинского народа. Чтобы там ни продавали Telegram-каналы, транслирующие прямо в голову президента тезисы из российской методички. Потому что именно МВФ отстаивает интерес украинского народа. Как бы парадоксально это ни звучало. Но МВФ не словом, а делом – самый большой патриот Украины. А не олигархи. И не судья Вовк. И не решала, зарабатывающий на тендере. Именно паразиты против МВФ. И именно паразиты рассказывают вам сказки о внешнем управлении.

Что объединяет судью-коррупционера, решалу из киевского кафе, российского пропагандиста с медведчуковского телеканала и "посипаку" олигарха? Они все против внешнего управления. Они хотят вернуть Украину до Майдана. Вернуть прежние правила. И сделать так, чтобы ничего не менялось.

И за это заплатит тот самый украинский народ. И это будет честно. Потому что президент и народ едины в своей вере в мировое зло, Сороса и прочих рептилоидов. А за свою глупость надо платить.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, коррупция, МВФ, Сергей Фурса
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