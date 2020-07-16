Представляете, сколько денег МВФ и бюджета можно сэкономить, если навести порядок в "Нафтогазі", "Укрзалізниці" и "Укроборонпроме"?

Вчера с умилением посмотрела видео адвоката Трампа Джулиани о том, как американцы потратили $5 млрд на гранты и техническую помощь для Украины.

Это видео хорошо зашло всем украинским "получателям" грантов. Профессиональным бездельникам и приспособленцам. Они его разгромили в пух и хлам – графика не такая и Джулиани совсем некрасивый.

Меня заинтересовал другой аспект. Каковы результаты помощи Америки для Украины?

Возьмем, к примеру, маленькую область – управление госпредприятиями и создание в них набсоветов. По трем известным предприятиям. НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізниця" и "Укроборонпром".

История первая. "Нафтогаз". Чтобы понимать, достигает ли предприятие цели, нужно четко определить, какая цель. В 1998 году предприятие создавалось с единственной целью – газовые отношения с Россией. Юрий Витренко, как мог, эту цель достигал. Выиграл суд в Стокгольме. Однако в прошлом году Рада приняла закон, согласно которому в Украине создается отдельное предприятие по транспортировке газа, отдельное – по хранению, добыче и продаже. В результате цель создания НАК потерялась. "Нафтогаз" уже не занимается газовыми вопросами с Россией.

Чем же он занят? Добычей газа – то есть фактически дублирует функции "Укргаздобычи". Иными словами, набсовет "Нафтогазу" – а это дюжина людей с зарплатой 300 млн грн в год – занимается копированием должностных обязанностей предприятия "Укргаздобыча". То есть это люди абсолютно ненужные. А судя по показателям добычи украинского газа за последние пять лет – и вредные. Итог – после закона НАК можно ликвидировать вместе с набсоветом. Только сэкономим для бюджета деньги на его содержание.

История вторая. "Укрзалізниця". Пять лет назад это была советская организация, объединяющая в себе функции как предприятия, так и органа власти. Ее, согласно западным советам, нужно было разделить на две части: ПАТ "Укрзалізниця" и Национальную комиссию по транспорту. Это как левая и правая нога – одна не может существовать без другой. Что мы имеем за пять лет реформ? ПАТ "Укрзалізниця" была создана. А идея с созданием Нацкомиссии по транспорту осталась на уровне законопроекта. В итоге у нас инвалид. Набсовет "Укрзалізниці", который ежемесячно обходится гражданам Украины в несколько миллионов в год, уже не может избрать главу. А сама "Укрзалізниця" не способна работать без Нацкомиссии по транспорту. Это все равно, как если бы вам удалили аппендикс, а зашить забыли.

История третья. "Укроборонпром". Так же как и "Укрзалізниця", это глубоко советская организация, которая объединяет в себе функции как предприятия, так и органа власти. Руководитель "Укроборонпрома" презентовал законопроект о его ликвидации и о создании отдельного органа власти, который отвечает за эти функции. Эта вещь была понятна экспертам пять лет назад, и для этого нет необходимости содержать дорогой набсовет "Укроборонпрома".

К чему я это? Вы представляете, сколько денег МВФ, бюджета можно сэкономить, если мы наведем порядок в этом чулане?

Источник: Svetlana Kryukova / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора