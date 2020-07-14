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Джулиани показал фильм с картой Украины без Крыма

В очередном выпуске своего YouTube-шоу личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани рассказывал о коррупционных действиях политиков-демократов, которые якобы имели место в Украине. На заставке изображена карта Украины без аннексированного Россией Крыма.

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Джулиани снова заговорил в эфире об Украине
Джулиани снова заговорил в эфире об Украине
Фото: ЕРА

Создатели очередного выпуска YouTube-шоу Common Sence, которое ведет личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, изобразили на заставке карту Украины без Крыма.

Также на заставке – фото экс-президента США Барака Обамы и экс-вице-президента Джо Байдена. В программе Джулиани утверждает, что руководство Демократической партии замешано в коррупционных делах в Украине.

ВИДЕО
Видео: Rudy W. Giuliani / YouTube

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"Руди, что за хрень? Почему карта Украины без Крыма? Ты что, поддерживаешь российскую оккупацию?" – интересуется Mike K.

"Пророссийский старый п...дор, куда исчез Крым с карты Украины?" – спросил JK.

Джулиани много раз заявлял, что у него есть доказательства причастности к коррупции в Украине бывшего вице-президента Соединенных Штатов Байдена, однако никаких документальных свидетельств не приводил.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Украина, Барак Обама, коррупция, Джо Байден, оккупация, YouTube, фильм, Рудольф Джулиани
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