Стефанчук заявил о возможных кадровых перестановках в Кабмине Украины

На решение о кадровых изменениях в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерстве финансов повлияют качество работы этих ведомств над госбюджетом и эффективность их работы по вопросу о преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией, рассказал заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Верховная Рада Украины может принять решение о кадровых перестановках в правительстве. Об этом сообщил заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на решение о кадровых изменениях повлияют качество работы этих министерств над госбюджетом и эффективность их работы по вопросу о преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией.

"У нас экономический блок представлен министром экономики и министром финансов. Я думаю, в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Опять же, еще раз говорю: будем смотреть. До 15 сентября должна быть внесена бюджетная резолюция, на основании этого будут приниматься выводы", – заявил Стефанчук.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины возглавляет Игорь Петрашко, его назначили 17 марта. До этого он работал в агрохолдинге "Укрлендфарминг".

Главой Минфина с 30 марта является Сергей Марченко. Он – бывший заместитель министра финансов (2016–2018), также был заместителем главы Администрации Президента Украины во времена президентства Петра Порошенко.