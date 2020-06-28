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Стефанчук о Зеленском: У нас не авторитарное государство – что кто-то один решает

Президент Украины Владимир Зеленский прислушивается к аргументам окружающих и может изменить свое мнение, отметил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Стефанчук заявил, что "довольно часто" общается с президентом
Стефанчук заявил, что "довольно часто" общается с президентом
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский добьется своего, если захочет. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 27 июня.

"Президент, когда крайне что-то необходимо, добьется своего. Вы знаете, это и вопросы земельного законодательства, это и вопрос "антиколомойского", я не называю его "антиколомойский", а закон о банках... Он говорит: "Для меня очень важно войти в историю Украины как президент, выполнивший свои обещания". Поэтому там, где принципиальные вещи, которые предусмотрены в его программе, разумеется, возражений быть не может. Потому что действительно все эти люди зашли под программу президента", – сказал он.

По словам первого вице-спикера Рады, в команде Зеленского бывают внутренние дискуссии.

"У нас же ведь не авторитарное государство – что кто-то один решает. Причем президент абсолютно нормально прислушивается к аргументам, и он может, конечно, изменить свою точку зрения, потому что сначала было одно информационное поле, одну информацию он получал, потом получил вторую, взвесил и говорит: "Пожалуйста, это – на решение Рады", – объяснил Стефанчук.

Он отметил, что с главой государства общается "довольно часто".

"Бывает раз в неделю, бывает несколько раз в неделю", – уточнил Стефанчук.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей.

Теги: Верховная Рада, законодательство, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук
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