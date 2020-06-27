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"Приговора нет еще". Стефанчук сообщил, что суд рассматривает дело о кнопкодавстве в Раде

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что после принятия закона об ответственности за кнопкодавство народные депутаты рискуют лишиться мандата.

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Стефанчук является автором закона об ответственности за кнопкодавство
Стефанчук является автором закона об ответственности за кнопкодавство
Фото: rada.gov.ua

В отношении одного из народных депутатов Украины открыто дело о кнопкодавстве. Об этом вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 27 июня.

Он отметил, что речь идет о нарушении, зафиксированном уже после принятия закона об ответственности за кнопкодавство.

"Я знаю, что один есть. И я знаю, что дело по этому слушается. Окончательного приговора нет еще суда", – сказал Стефанчук.

Вице-спикер подтвердил, что речь идет именно о народном депутате Украины, но его фамилию назвать отказался.

"После того как этот закон вступил в силу и мы дали всем СМИ возможность наблюдать за этим процессом и быть такими обличителями кнопкодавцев, то, на моей памяти, кажется, больше фактов кнопкодавства не было. Как раз это связывается с моментом вступления этого закона в силу", – отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что Рада пошла "по другой формуле", чтобы ввести ответственность за неличное голосование.

"Нам неважно, каким будет размер уголовной ответственности, факт уголовной ответственности является основанием для лишения лица статуса народного депутата. Потому что, чтобы другое сделать, нам нужно вносить изменения в Конституцию. А это, вы понимаете, две сессии подряд, потому что мы должны пройти вывод КСУ, поэтому мы пошли по другой формуле: наличие уголовного дела, приговор суда является основанием для лишения народного депутата его мандата", – объяснил вице-спикер.

17 сентября 2019 года Стефанчук внес в Раду законопроект об ответственности за кнопкодавство. В первом чтении парламент поддержал документ 29 октября, во втором – 19 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 13 января 2020 года.

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

В феврале Офис генпрокурора сообщил об открытии уголовного производства из-за неперсонального голосования одного из нардепов. Фамилия депутата в ОГП озвучена не была.

21 февраля движение "Чесно" сообщило, что внефракционный народный депутат Владислав Поляк неоднократно голосовал и на своем пульте, и на пульте справа от себя во время рассмотрения поправок к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Место справа от Поляка закреплено за депутатом от группы "Довіра" Василием Петевкой, отметили в "Чесно".

Поляк был избран нардепом по мажоритарному округу №73 в Закарпатской области.

Теги: Верховная Рада, кнопкодавство, народные депутаты, приговор, голосование, Руслан Стефанчук, суд
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