Стефанчук рассказал, можно ли будет вернуть смертную казнь через референдум

Первый замглавы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что смертная казнь противоречит международным обязательствам Украины.

Вопрос возвращения в законодательное поле смертной казни как вида уголовного наказания нельзя будет вынести на всеукраинский референдум. Об этом в интервью журналу "Фокус", опубликованном 3 августа, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мне кажется, референдум не просто должен отвечать на острые вопросы, но предотвращать попытки нарушений прав человека. Поскольку запрет смертной казни предусмотрен 6-м и 13-м протоколами Европейской конвенции, то вопрос ее легализации не может быть вынесен на референдум", – подчеркнул Стефанчук.

Верховная Рада приняла законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении 18 июля, "за" проголосовали 252 народных депутата.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины) Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Мораторий на исполнение смертных приговоров в Украине был введен в 1997 году, в 1999-м Конституционный Суд признал смертную казнь противоречащей Основному закону, в 2000 году Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс, изъяв из него понятие казни как вида уголовного наказания. Периодически, особенно после жестоких преступлений, политики заявляют о необходимости возвращения смертной казни в Украине.