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В США провели первую за почти два десятилетия казнь на федеральном уровне

Первым за 17 лет казненным на федеральном уровне в США стал 47-летний Дэниел Льюис, которого обвинили в убийстве семьи, в том числе и восьмилетней девочки.

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Казненный перед смертью заявил о своей невиновности
Казненный перед смертью заявил о своей невиновности
Фото: depositphotos.com

Федеральное правительство США 14 июля провело свою первую казнь за 17 лет, введя смертельную инъекцию мужчине, осужденному за убийство семьи из Арканзаса в 1996 году. Об этом сообщает Associated Press.

Казненным стал 47-летний Дэниел Льюис, перед смертью он заявил, что невиновен. Его последними словами были: "Вы убиваете невинного человека".

Льюис с 1995 года находился в расистской организации под названием "Арийская народная республика". Он вместе с другим преступником ворвался в дом торговца оружием Уильяма Мюллера, его жены Нэнси и их восьмилетней дочери Сары. На судебном процессе в 1999 году прокуроры заявили, что злоумышленники украли оружие и $50 тыс. наличными у Мюллеров в рамках своего плана по созданию "нации только для белых".

Обвинители также заявили, что преступники применили электрошоковые пистолеты к жертвам, надели им мешки для мусора на головы, чтобы задушить их, приклеили камни к их телам и выбросили их в соседнем заливе.

Родственники убитых выступали против казни, заявляя, что Ли заслуживает жизни в тюрьме. Они хотели присутствовать, чтобы отрицать утверждения, что казнь была сделана от их имени.

Эта казнь стала первой за 17 лет на федеральном уровне в США. Накануне федеральный судья США Таня Чуткан издала судебный запрет, которым отложила осуществление казней. Причиной стали иски заключенных, которые заявляли, что хотят изменить смертельную инъекцию, так как та может причинить им чрезвычайную боль. Однако уже 14 июля Верховный суд США все же разрешил проведение казней.

В 2003 году власти США ввели неофициальный мораторий на казни, так как в минюсте решили пересмотреть их протокол. Мораторий был наложен из-за неудачных казней, когда заключенные задыхались или стонали перед смертью, что поставило под сомнение безболезненность процедуры, сообщило издание USA TodayПоследние три казни на федеральном уровне состоялись в США в 2001–2003 годах, когда президентом был Джордж Буш – младший. До этого американское правительство казнило человека в 1963 году при президенте Джоне Кеннеди. В 2019 году генпрокурор США Ульям Барр распорядился возобновить смертельные казни, но процесс был заблокирован из-за судебных разбирательств.

National Public Radio напомнило, что сейчас казни в США на федеральном уровне ожидает более 60 человек, в том числе уроженец Чечни Джохар Царнаев, который был признан виновным в организации взрыва во время Бостонского марафона в 2013 году.

В то же время высшая мера наказания практикуется в некоторых штатах. По данным организации Death Penalty Information Center, только в 2019 году в разных американских штатах казнили 22 человека.

Теги: США, убийство, казнь, пытки
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