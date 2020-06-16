Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В США назначили первые с 2003 года смертные казни на федеральном уровне

Генпрокурор США Уильям Барр дал поручения провести казни четырех заключенных, осужденных за изнасилования и убийства детей, в июле и августе. Неофициальный мораторий на казни на федеральном уровне действовал в стране с 2003 года, в то же время высшая мера наказания практикуется в некоторых штатах отдельно от решений правительства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Барр: Четыре убийцы, казни которых назначены, получили полное и справедливое разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами
Барр: Четыре убийцы, казни которых назначены, получили полное и справедливое разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами
Фото: EPA

В июле в США планируют возобновить смертную казнь на федеральном уровне после 17-летнего перерыва.

Как сообщила пресс-служба министерства юстиции страны 15 июня, казни четырех заключенных, осужденных за изнасилования и убийства детей, состоятся в период с 13-го по 17 июля и 28 августа. Генпрокурор США Уильям Барр дал соответствующие поручения.

"Голос Америки" напомнил, что план Белого дома возобновить федеральные казни был задержан судебными процессами по поводу препаратов, используемых для смертельных инъекций. Администрация одержала победу в апреле, когда апелляционный суд округа Колумбия отменил судебный запрет, блокировавший исполнение смертных приговоров.

"Четыре убийцы, казни которых назначены сегодня, получили полное и справедливое разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами. Мы в долгу перед жертвами этих ужасных преступлений и их семьями", – сказал Барр. 

Речь идет о заключенных Даниэле Ли, Уэсли Пурки, Дастине Хонкене и Ките Нельсоне. Смертные приговоры им вынесли в 1999–2004 годах. 

В минюсте сообщили, что смертные приговоры приведут в исполнение в пенитенциарном учреждении в городе Терре-Хот (штат Индиана).

В 2003 году власти США ввели неофициальный мораторий на казни, так как в минюсте решили пересмотреть их протокол. Мораторий был наложен из-за неудачных казней, когда заключенные задыхались или стонали перед смертью, что поставило под сомнение безболезненность процедуры, сообщило издание USA TodayПоследние три казни на федеральном уровне состоялись в США в 2001–2003 годах, когда президентом был Джордж Буш – младший. До этого американское правительство казнило человека в 1963 году при президенте Джоне Кеннеди. В 2019 году Барр распорядился возобновить смертельные казни, но процесс был заблокирован из-за судебных разбирательств.

National Public Radio напомнило, что сейчас казни в США на федеральном уровне ожидает более 60 человек, в том числе уроженец Чечни Джохар Царнаев, который был признан виновным в организации взрыва во время Бостонского марафона в 2013 году. 

В то же время высшая мера наказания практикуется в некоторых штатах. По данным организации Death Penalty Information Center, только в 2019 году в разных американских штатах казнили 22 человека. 

Теги: США, убийство, изнасилование, смертная казнь, минюст США, Уильям Барр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS