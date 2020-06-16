В США назначили первые с 2003 года смертные казни на федеральном уровне

Генпрокурор США Уильям Барр дал поручения провести казни четырех заключенных, осужденных за изнасилования и убийства детей, в июле и августе. Неофициальный мораторий на казни на федеральном уровне действовал в стране с 2003 года, в то же время высшая мера наказания практикуется в некоторых штатах отдельно от решений правительства.

Барр: Четыре убийцы, казни которых назначены, получили полное и справедливое разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами Фото: EPA

В июле в США планируют возобновить смертную казнь на федеральном уровне после 17-летнего перерыва.

Как сообщила пресс-служба министерства юстиции страны 15 июня, казни четырех заключенных, осужденных за изнасилования и убийства детей, состоятся в период с 13-го по 17 июля и 28 августа. Генпрокурор США Уильям Барр дал соответствующие поручения.

"Голос Америки" напомнил, что план Белого дома возобновить федеральные казни был задержан судебными процессами по поводу препаратов, используемых для смертельных инъекций. Администрация одержала победу в апреле, когда апелляционный суд округа Колумбия отменил судебный запрет, блокировавший исполнение смертных приговоров.

"Четыре убийцы, казни которых назначены сегодня, получили полное и справедливое разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами. Мы в долгу перед жертвами этих ужасных преступлений и их семьями", – сказал Барр.

Речь идет о заключенных Даниэле Ли, Уэсли Пурки, Дастине Хонкене и Ките Нельсоне. Смертные приговоры им вынесли в 1999–2004 годах.

В минюсте сообщили, что смертные приговоры приведут в исполнение в пенитенциарном учреждении в городе Терре-Хот (штат Индиана).

В 2003 году власти США ввели неофициальный мораторий на казни, так как в минюсте решили пересмотреть их протокол. Мораторий был наложен из-за неудачных казней, когда заключенные задыхались или стонали перед смертью, что поставило под сомнение безболезненность процедуры, сообщило издание USA Today. Последние три казни на федеральном уровне состоялись в США в 2001–2003 годах, когда президентом был Джордж Буш – младший. До этого американское правительство казнило человека в 1963 году при президенте Джоне Кеннеди. В 2019 году Барр распорядился возобновить смертельные казни, но процесс был заблокирован из-за судебных разбирательств.

National Public Radio напомнило, что сейчас казни в США на федеральном уровне ожидает более 60 человек, в том числе уроженец Чечни Джохар Царнаев, который был признан виновным в организации взрыва во время Бостонского марафона в 2013 году.

В то же время высшая мера наказания практикуется в некоторых штатах. По данным организации Death Penalty Information Center, только в 2019 году в разных американских штатах казнили 22 человека.