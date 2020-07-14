Суд США разрешил первые за 17 лет федеральные казни

Смертные казни, запланированные в США на июль и август, были отложены из-за иска заключенных. Они утверждали, что смертельная инъекция может причинить им ненужную боль, и требовали добавить в нее морфин.

Верховный суд США окончательно разрешил возобновить первые за 17 лет казни. Об том 14 июля сообщает Associated Press.

Накануне федеральный судья США Таня Чуткан издала судебный запрет, которым отложила осуществление казней, отмечает Reuters.

Судья приказала министерству юстиции США отложить четыре казни, запланированные на июль и август, чтобы разрешить продолжение судебных исков осужденных против нового протокола о смертельной инъекции, объявленного в 2019 году. Чуткан отметила, что согласно научным доказательствам, представленным суду, протокол казни 2019 года с большой вероятностью может причинить истцам чрезвычайную боль и ненужные страдания.

Она также добавила, что заключенные, вероятно, выиграют иск по поводу того, что использование для казни пентобарбитала нарушает конституционный запрет на "жестокие и необычные" наказания.

Чуткан встала на сторону медицинского эксперта, которого цитировали заключенные. По его словам, инъекция пентобарбитала в высоких дозах является достаточно едкой, чтобы быстро заполнить кровью легкие осужденного человека, вызывая у него ощущение, будто он тонет в течение некоторого времени, прежде чем теряет сознание.

Чтобы сделать их смерть менее болезненной, заключенные предложили добавить морфин или аналогичное обезболивающее средство в смертельную инъекцию или организовать их казнь расстрельным отрядом.

Администрация Трампа попросила Верховный суд США отменить приказ Чуткан, назвав его безосновательным и разрушающим планы провести достойную и гуманную смертельную инъекцию. Министерство юстиции также оспорило судебный запрет в Апелляционном суде США по округу Колумбия.

Как отмечает Reuters, усилия по возобновлению смертной казни на федеральном уровне предпринимались в течение нескольких месяцев после инаугурации президента США Дональда Трампа в 2017 году. Запрет Европейского союза на продажу средств для использования при казнях или пытках привел к тому, что фармацевтические компании отказались продавать такие препараты в пенитенциарные системы США.

Министерство юстиции США потратило большую часть 2018-го и 2019 годов на создание секретной цепочки поставок частных компаний, чтобы производить и испытывать свое средство – пентобарбитал – который заменяет три препарата, использовавшиеся в предыдущих казнях. Некоторые из участвующих компаний заявили, будто не знали, что они тестируют препараты, предназначенные для казни. После этого одна лаборатория объявила, что откажется проверять пентобарбитал.

В 2003 году власти США ввели неофициальный мораторий на казни, так как в минюсте решили пересмотреть их протокол. Мораторий был наложен из-за неудачных казней, когда заключенные задыхались или стонали перед смертью, что поставило под сомнение безболезненность процедуры, сообщило издание USA Today. Последние три казни на федеральном уровне состоялись в США в 2001–2003 годах, когда президентом был Джордж Буш – младший. До этого американское правительство казнило человека в 1963 году при президенте Джоне Кеннеди. В 2019 году Барр распорядился возобновить смертельные казни, но процесс был заблокирован из-за судебных разбирательств.

National Public Radio напомнило, что сейчас казни в США на федеральном уровне ожидает более 60 человек, в том числе уроженец Чечни Джохар Царнаев, который был признан виновным в организации взрыва во время Бостонского марафона в 2013 году.

В то же время высшая мера наказания практикуется в некоторых штатах. По данным организации Death Penalty Information Center, только в 2019 году в разных американских штатах казнили 22 человека.