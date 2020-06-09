В Иране к смертной казни приговорили мужчину, обвиняемого в шпионаже за Сулеймани

Иранские власти утверждают, что гражданин Ирана Махмуд Мусави-Маджд сотрудничал с американской и израильской разведками, передавая им информацию об элитном спецподразделении Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" и его командующем Касеме Сулеймани.

В Иране к смертной казни приговорен местный житель Махмуд Мусави-Маджд, которого обвиняют в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США и израильским Моссадом. Об этом 9 июня сообщил представитель судебной власти Ирана Голам Хоссейн Эсмаили, пишет иранское агентство ISNA.

Он заявил, что Мусави-Маджд собирал информацию для израильской разведки (Моссад) и ЦРУ о вооруженных силах, силах безопасности, в частности подразделении "Аль-Кудс" и его командующем генерале Касеме Сулеймани, который в январе был убит в результате авиаудара США.

По словам Эсмаили, недавно Верховный суд Ирана оставил приговор в силе по итогам рассмотрения апелляции и вскоре обвиняемый будет казнен.

Как пишет агентство Reuters, Мусави-Маджд был задержан в октябре 2018 года, непосредственно к гибели Сулеймани его дело отношения не имеет.

Генерал Касем Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

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Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".