В Иране депутат парламента предлагает $3 млн за убийство Трампа

Деньги за убийство президента США Дональда Трампа депутат иранского парламента Ахмад Хамза пообещал от имени жителей провинции Керман, где родился генерал Касем Сулеймани, которого убили американские военные.

21 января депутат парламента Ирана Ахмад Хамза объявил о вознаграждении в $3 млн тому, кто убьет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство ISNA.

Деньги парламентарий пообещал отдать наличными.

Вознаграждение, по его словам, будет выплачено от имени граждан провинции Керман, где родился иранский генерал Касем Сулеймани, которого 3 января 2020 года убили в аэропорту Багдада американские военные. Приказ ликвидировать Сулеймани отдал Трамп.

В ночь на 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Трамп 10 января заявил, что Сулеймани планировал нападения на четыре посольства США.

13 января генпрокурор Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани.