В США признали, что в результате иранской атаки по базам в Ираке 8 января пострадали 11 военных

Президент США Дональд Трамп заявлял, что ни один американский военный не пострадал в результате авиаудара иранцев по базам Соединенных Штатов в Ираке 8 января. В центральном командовании вооруженных сил США признали, что 11 военнослужащих были контужены.

Погибших среди американцев в результате авиаудара Ирана не было Фото: ЕРА

В результате ракетного удара Ирана по военной базе в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление центрального командования вооруженных сил США.

Представитель командования Билл Урбан 16 января сообщил, что погибших в результате авиаудара не было, 11 человек были контужены. Они уже прошли курс лечения, но по-прежнему остаются под наблюдением.

В качестве меры предосторожности некоторые военнослужащие были доставлены на американские объекты в Германии или Кувейте для "дальнейшей проверки", вскоре они вернутся в Ирак, добавил Урбан.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ни один американский военный не пострадал.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.